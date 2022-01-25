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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Названы сроки тяжелого поражения легких при «Омикроне»

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здоровье

Названы сроки тяжелого поражения легких при «Омикроне»

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«Омикрон» не так часто как «дельта» поражает легкие. В этом органе штамм размножается в 10 раз медленнее, чем другие. Тем не менее в отдельных случаях ухудшение течения заболевания имеет место. 

Поражение легких от «Омикрона» развивается после 9-10-го дня болезни. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. При этом концентрация «омикрона» в верхних дыхательных путях в десять раз больше, чем у «дельты». В группе риска развития тяжелых последствий находятся люди с хроническими заболеваниями, пожилые, и маленькие дети.

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