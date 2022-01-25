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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 25 января

Какой сегодня день: даты и события 25 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 25 января

Фото из архива.

Какой сегодня день: даты и события 25 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 января 2022 года.

  • День студента (Татьянин день). Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.
    Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
  • День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации  
  • День рождения МГУ
  • День счастливых снеговиков
  • День ирландского кофе
  • День противоположности
  • День Генерального штаба ВС РФ

Знаменательные даты и события

  • 1547 На Руси состоялось первое венчание на царство
  • 1755 День рождения Московского государственного университета (МГУ)
  • 1858 «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь
  • 1918 Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
  • 1919 Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России
  • 1924 Бобслей — состязания бобслеистов впервые вошли в программу Олимпийских игр
  • 1924 Лыжные гонки — состязания лыжников включены в программу Олимпийских игр
  • 1924 Скоростной бег на коньках — получил статус олимпийского вида спорта
  • 1949 Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»

Персоны

  • 1832  — 1898
    Иван Шишкин
    русский художник-пейзажист
  • 1855  — 1930
    Эдуард Мейер
    немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист
  • 1882  — 1941
    Вирджиния Вулф
    английская писательница, литературный критик
  • 1891  — 1951
    Сергей Вавилов
    советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР
  • 1899  — 1947
    Аль Капоне
    американский гангстер
  • 1922  — 1990
    Ава Гарднер
    американская актриса
  • 1922  — 1996
    Юрий Левитанский
    советский поэт, переводчик, педагог
  • 1927  — 2008
    Игорь Дмитриев
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1928  — 2014
    Эдуард Шеварднадзе
    советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии (1995-2003)
  • 1935  — 1998
    Станислав Жук
    советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР
  • 1938  — 1980
    Владимир Высоцкий
    советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х
  • р. 1946
    Вячеслав Добрынин
    советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России
  • 1946  — 2015
    Демис Руссос
    греческий певец и музыкант
  • 1957  — 2002
    Андрей Ростоцкий
    советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, Заслуженный артист РСФСР

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