Какой сегодня день: даты и события 25 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 января 2022 года.
- День студента (Татьянин день). Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».
- День штурманов Военно-Морского Флота Российской Федерации
- День рождения МГУ
- День счастливых снеговиков
- День ирландского кофе
- День противоположности
- День Генерального штаба ВС РФ
Знаменательные даты и события
- 1547 На Руси состоялось первое венчание на царство
- 1755 День рождения Московского государственного университета (МГУ)
- 1858 «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь
- 1918 Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
- 1919 Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России
- 1924 Бобслей — состязания бобслеистов впервые вошли в программу Олимпийских игр
- 1924 Лыжные гонки — состязания лыжников включены в программу Олимпийских игр
- 1924 Скоростной бег на коньках — получил статус олимпийского вида спорта
- 1949 Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»
Персоны
- 1832 — 1898
Иван Шишкин
русский художник-пейзажист
- 1855 — 1930
Эдуард Мейер
немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист
- 1882 — 1941
Вирджиния Вулф
английская писательница, литературный критик
- 1891 — 1951
Сергей Вавилов
советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР
- 1899 — 1947
Аль Капоне
американский гангстер
- 1922 — 1990
Ава Гарднер
американская актриса
- 1922 — 1996
Юрий Левитанский
советский поэт, переводчик, педагог
- 1927 — 2008
Игорь Дмитриев
советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1928 — 2014
Эдуард Шеварднадзе
советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии (1995-2003)
- 1935 — 1998
Станислав Жук
советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР
- 1938 — 1980
Владимир Высоцкий
советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х
- р. 1946
Вячеслав Добрынин
советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России
- 1946 — 2015
Демис Руссос
греческий певец и музыкант
- 1957 — 2002
Андрей Ростоцкий
советский и российский киноактер, режиссер, каскадер, Заслуженный артист РСФСР