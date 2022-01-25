Всего в этом году на 1 млрд руб. областных денег будет капитально отремонтировано 35 стационарных домов культуры и возведено четыре модульных.

Данное решение о выделении бюджетных ассигнований принял губернатор В. Голубев, сообщает областная пресс-служба. В список попал и капремонт ДК железнодорожников в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, который должен был завершиться в прошлом году, но с подрядчиком был расторгнут контракт. Теперь дано распоряжение ускорить и завершить капремонт лиховского дворца.