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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской глава распорядился ускорить капремонт ДК железнодорожников

Донской глава распорядился ускорить капремонт ДК железнодорожников

культура

Донской глава распорядился ускорить капремонт ДК железнодорожников

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Всего в этом году на 1 млрд руб. областных денег будет капитально отремонтировано 35 стационарных домов культуры и возведено четыре модульных. 

Данное решение о выделении бюджетных ассигнований принял губернатор В. Голубев, сообщает областная пресс-служба. В список попал и капремонт ДК железнодорожников в микрорайоне Лиховском Каменска-Шахтинского, который должен был завершиться в прошлом году, но с подрядчиком был расторгнут контракт. Теперь дано распоряжение ускорить и завершить капремонт лиховского дворца.    

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