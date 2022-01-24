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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За банковский вклад придется заплатить налог

За банковский вклад придется заплатить налог
Сбербанк на пр. Карла Маркса. Фото из архива.

общество

За банковский вклад придется заплатить налог

Опубликовано

Начисления налога будет применяться к процентной ставке.

Новый налог, который впервые горожанам предстоит заплатить в текущем году, теоретически может затронуть банковские вклады в сумме 700 тыс. руб. и более. 

Налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов, действует уже с 1 января прошлого  года. Но впервые налог будет уплачиваться владельцами вкладов в конце 2022 года по процентам, которые они получили за 2021 год. 

Как сообщает «Российская газета», банки будут сами будут передавать информацию в налоговые службы. Федеральная налоговая служба (ФНС) пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Заплатить налог по процентам надо будет до 1 декабря 2022 года. В принципе, по той же схеме, как горожане платят имущественные налоги. 

Остается отметить, что налог с процентов по вкладам — это налог на доходы физлиц (НФДЛ), поэтому ставка по нему составляет 13%. 

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