Начисления налога будет применяться к процентной ставке.

Новый налог, который впервые горожанам предстоит заплатить в текущем году, теоретически может затронуть банковские вклады в сумме 700 тыс. руб. и более.

Налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов, действует уже с 1 января прошлого года. Но впервые налог будет уплачиваться владельцами вкладов в конце 2022 года по процентам, которые они получили за 2021 год.

Как сообщает «Российская газета», банки будут сами будут передавать информацию в налоговые службы. Федеральная налоговая служба (ФНС) пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Заплатить налог по процентам надо будет до 1 декабря 2022 года. В принципе, по той же схеме, как горожане платят имущественные налоги.

Остается отметить, что налог с процентов по вкладам — это налог на доходы физлиц (НФДЛ), поэтому ставка по нему составляет 13%.