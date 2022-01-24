На прошлой неделе в регионе полностью закрыли семь образовательных учреждений.

О заболеваемости в школах 24 января на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 докладывал глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его информации, за прошедшую неделю в школах Ростовской области 880 детей заболели коронавирусом. Семь школ закрыты полностью, частично закрыты более 330 классов в 150 школах. В 31 детском саду на карантин ушли 32 группы. Е. Ковалев не исключил переход на дистанционное обучение в школах.