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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе потратят 4 миллиона на ограждение стадиона

В Глубоком празднуют день рождения Каменского района
Фото из архива: Виктория Костовская, «ПИК».

спорт

В Каменском районе потратят 4 миллиона на ограждение стадиона

Опубликовано

В рамках областной программы «Сделаем вместе» в 2022 году стадион в пос. Глубоком обретет забор из 3D сетки.

Общая стоимость работ – 4 млн 447 тыс. 69 руб. Из них 2 млн руб. – это субсидия из бюджета Ростовской области, 2 млн 225 тыс. 300 руб. – средства бюджета Каменского района, 222 тыс. 390 руб.  – доля софинансирования жителей пос. Глубокого.

Помимо сооружения забора, на глубокинском стадионе планируются и другие благоустроительные работы. В частности, в ближайшие годы будут обустроены вход на стадион и автомобильная парковка.

Отметим, большинство спортивных мероприятий районного масштаба проводятся именно на глубокинском стадионе. Например, 11 сентября 2021 года в честь празднования 98-й годовщины Каменского района на стадионе были проведены соревнования по футболу, дартсу и пляжному волейболу.

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