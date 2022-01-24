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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске всю неделю будет пасмурно и снежно

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

общество

В Каменске всю неделю будет пасмурно и снежно

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Ростовская область оказалась во власти мощного снежного циклона. В минувшие выходные снег выпал на территории практически всего донского региона. На дорогах возможно налипание мокрого снега и гололедица.

По прогнозу синоптиков, 24 января в Каменске будет снежным почти до конца дня, температура воздуха от –3 до –8 °C мороза. В ночные часы похолодает до -9 °C. Скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с с порывами до 9 м/с. Во вторник, 25 января, осадков в Каменске не ожидается. Мороз не сильный: -3…-5 °C, ночью -5 °C. Возобновление осадков в виде мокрого снега возможно со среды, 26 января и до субботы, 29 января. Сильные морозы вероятны в ночь с 27 на 28 января, когда столбики термометров опустятся до -15 °C. Это будет самое холодное время суток за всю неделю. К выходным же синоптики обещают незначительное потепление до +1 °C, что спровоцирует гололедицу.

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