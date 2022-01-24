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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

При необходимости ковидный коечный фонд на Дону могут увеличить

В Каменском госпитале оборудовали более 120 кислородных точек

здоровье

При необходимости ковидный коечный фонд на Дону могут увеличить

При необходимости ковидный коечный фонд на Дону могут увеличить

Опубликовано

По состоянию на 24 января загруженность коечного фонда в Ростовской области составляет 71 процент. 

О развертывании дополнительных ковидных коек в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 24 января сообщил главный врач ростовской клинической больницы Вячеслав Коробка. По словам медика, сегодня в регионе уже развернуты 3 053 ковидные койки, которые заполнены на 71 процент: в стационарах находятся 2 160 ковидных пациентов, 236 лежат в реанимации, 27 — находятся в крайне тяжелом состоянии, 196 — в тяжелом, на неинвазивной вентиляции легких. В случае необходимости буквально в течение недели будут развернуты 6350 коек. Таким образом коечный фонд увеличится почти в два раза.

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