По состоянию на 24 января загруженность коечного фонда в Ростовской области составляет 71 процент.

О развертывании дополнительных ковидных коек в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 24 января сообщил главный врач ростовской клинической больницы Вячеслав Коробка. По словам медика, сегодня в регионе уже развернуты 3 053 ковидные койки, которые заполнены на 71 процент: в стационарах находятся 2 160 ковидных пациентов, 236 лежат в реанимации, 27 — находятся в крайне тяжелом состоянии, 196 — в тяжелом, на неинвазивной вентиляции легких. В случае необходимости буквально в течение недели будут развернуты 6350 коек. Таким образом коечный фонд увеличится почти в два раза.