Постановление, согласно которому во время церемонии бракосочетания в донских загсах запрещается много чего, в том числе смех, вызвало в стране большие эмоции — от недоумения до смеха. Документ тут же пересмотрели.

Согласно версии документа, которая была опубликована на сайте правовой информации 18 января, в Ростовской области под запретом были смех, громкие разговоры, распитие спиртных напитков, включая шампанское, пребывание в зале торжеств в верхней одежде, с сумками и пакетами, в грязной обуви. После обнародования документ подвергся общественной критике, а местами вызвал как раз громкий смех.

Спустя несколько дней свет увидела новая редакция постановления, в которой восклицания и смех исключили из списка запретов. А вот громкие разговоры (в том числе по телефону) и прочие действия, мешающие проведению церемонии бракосочетания по-прежнему недопустимы.