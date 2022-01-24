Число подтвержденных случаев COVID-19 с 23 на 24 января увеличилось в Ростовской области на 927 человек.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, на утро 24 января общее количество заболевших за весь период пандемии составило 205 232 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4884. Коэффициент распространения инфекции — 1,5.

Новые заболевшие зарегистрированы во всех городах и района области. В Каменске за прошедшие сутки ковидом заболели 13 человек (это только официально выявленные!). В лидерах по заболеваемости Ростов – 286 заболевших. С 23 на 24 января в госпитали региона поступили 63 человека, скончались 6, выздоровели 220.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 16062 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 5543,89 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 370,92.

На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1993,1 тысячи человек, за сутки – 1008. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1938,66 тысячи человек, за сутки – 938.