общество
Какой сегодня день: даты и события 24 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 января 2022 года.
- Международный день эскимо. 24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днём рождения эскимо принято считать именно 24 января. И, конечно же, эскимо – это не просто мороженое, это символ беззаботных летних дней, вкус детства, любовь к которому многие сохранили на всю жизнь.
- День рождения баночного пива
- Федосеев день
- Всемирный день смеха от живота
- День примерки морозного кружева
- День арахисового масла
- День комплиментов
- День памяти жертв политических репрессий казачества
- День комьюнити–менеджера
Знаменательные даты и события
- 1848 Началась Калифорнийская «золотая лихорадка»
- 1931 Основан цыганский театр «Ромэн»
- 1935 В продаже появилось первое баночное пиво
- 2003 Создан Национальный филармонический оркестр России
Персоны
- 12 — 41
Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула)
древнеримский император (37-41)
- 1712 — 1786
Фридрих II Великий
король Пруссии (1740-1786)
- 1732 — 1799
Пьер Бомарше
французский драматург и публицист
- 1779 — 1826
Елизавета Алексеевна
русская императрица, супруга Александра I
- 1848 — 1916
Василий Суриков
русский исторический живописец и жанрист
- 1873 — 1942
Дмитрий Ушаков
русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР
- 1874 — 1965
Уинстон Черчилль
британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат
- 1942 — 1997
Валерий Ободзинский
советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР
- р. 1942
Людмила Савельева
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
- р. 1953
Юрий Башмет
советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР
- р. 1961
Настасья Кински
немецкая и американская актриса