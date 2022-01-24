Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 24 января

Какой сегодня день: даты и события 24 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 24 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 января 2022 года.

  • Международный день эскимо. 24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
    Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днём рождения эскимо принято считать именно 24 января. И, конечно же, эскимо – это не просто мороженое, это символ беззаботных летних дней, вкус детства, любовь к которому многие сохранили на всю жизнь.
  • День рождения баночного пива
  • Федосеев день  
  • Всемирный день смеха от живота
  • День примерки морозного кружева
  • День арахисового масла
  • День комплиментов
  • День памяти жертв политических репрессий казачества
  • День комьюнити–менеджера

Знаменательные даты и события

  • 1848 Началась Калифорнийская «золотая лихорадка»
  • 1931 Основан цыганский театр «Ромэн»
  • 1935 В продаже появилось первое баночное пиво
  • 2003 Создан Национальный филармонический оркестр России

Персоны

  • 12  — 41
    Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула)
    древнеримский император (37-41)
  • 1712  — 1786
    Фридрих II Великий
    король Пруссии (1740-1786)
  • 1732  — 1799
    Пьер Бомарше
    французский драматург и публицист
  • 1779  — 1826
    Елизавета Алексеевна
    русская императрица, супруга Александра I
  • 1848  — 1916
    Василий Суриков
    русский исторический живописец и жанрист
  • 1873  — 1942
    Дмитрий Ушаков
    русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР
  • 1874  — 1965
    Уинстон Черчилль
    британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат
  • 1942  — 1997
    Валерий Ободзинский
    советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР
  • р. 1942
    Людмила Савельева
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • р. 1953
    Юрий Башмет
    советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР
  • р. 1961
    Настасья Кински
    немецкая и американская актриса

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Автор: 18.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Каменск может остаться без общественного транспорта

транспорт

Каменск может остаться без общественного транспорта

Чтобы вызвать скорую в России, нужно набрать баллы

здоровье

Чтобы вызвать скорую в России, нужно набрать баллы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Речная вода не вдохновила каменчан на крещенские купания

здоровье

Желающих окунуться на Крещение предупреждают о заразных вирусах в Донце

На трассе М4 «Дон» насмерть сбили женщину

происшествия

На трассе М4 «Дон» насмерть сбили женщину

Реклама
Вверх