Свой пост по собственному желанию покинул руководитель донского Минстроя.

Указ об отставке подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц, работающий в должности с июля 2018 года, покинул пост по собственному желанию.

Пока не подберут другого кандидата на должность, исполнять обязанности руководителя ведомства будет Сергей Вифлянцев.