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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Губернатор Ростовской области принял отставку министра

Губернатор Ростовской области принял отставку министра
Фото: батайск-официальный.рф

власть

Губернатор Ростовской области принял отставку министра

Опубликовано

Свой пост по собственному желанию покинул руководитель донского Минстроя.

Указ об отставке подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц, работающий в должности с июля 2018 года, покинул пост по собственному желанию.

Пока не подберут другого кандидата на должность, исполнять обязанности руководителя ведомства будет Сергей Вифлянцев.

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