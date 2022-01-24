С 2022 года ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначались и выплачивались через Управление соцзащиты, переведены в ПФР.

Речь идет о мерах поддержки, которые получают пять категорий граждан:

неработающие граждане, имеющие детей (единовременное пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единовременная выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др.),

лица, подвергшиеся воздействию радиации (компенсация пострадавшим вследствие аварий на ЧАЭС, ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения, ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения, ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам и др.),

реабилитированные лица,

инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показания,

военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР (компенсация коммунальных услуг, единовременная выплата на ремонт дома, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме).

Как пояснил «ПИКу» руководитель клиентской службы ПФР в Каменске-Шахтинском Алексей Шевченко, ранее назначенные пособия каменчане продолжат получать в прежнем режиме — на те же банковские карты или счета. Им обращаться в ПФР за переоформлением или продлением выплаты сейчас не нужно.

Если же человек только собирается оформить выплату, то ему следует обратиться с заявлением в клиентскую службу ПФР.

Записаться на прием в ПФР можно одним из следующих способов:

через сайт ПФР, в разделе «Личный кабинет»;

по телефону клиентской службы в Каменске 8 (86365) 4-80-09.

Кроме того, ряд услуг ПФР можно оформить через портал госуслуг.