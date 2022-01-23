На Дону наблюдается небывалый рост заболевших за весь период пандемии. За сутки с 22 на 23 января количество новых ковидных больных увеличилось на 919 человек (с 21 на 22 января – на 838). Таких цифр по официальной статистике за сутки не было зафиксировано ни в одну из ковидных волн.

По данным областного правительство со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на утро 23 января число инфицированных коронавирусом достигло 204 305 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4862. Коэффициент распространения инфекции — 1,5.

Наибольшее количество новых больных за сутки зафиксировано в Ростове (283 чел.). Каменск на 22-м месте – пока 8 заболевших. За прошедшие сутки в ковидные госпитали региона приняты на лечение 48 человек. Список тех, кто скончался от ковида пополнили еще шесть человек: две женщины в возрасте 79 и 84 лет, и четверо мужчин – от 64 до 84 лет.

Среди новых заболевших 36,4% – в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% – от 46 до 65 лет, 15% – от 66 до 79 лет, 4,7% – старше 80 лет, 9,5% – дети.