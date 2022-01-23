23 января сразу после начала снегопада была обработана песко-соляной смесью только правая сторона движения на каменском виадуке – по направлению от заготзерно до пр. Карла Маркса.

Вторая полоса движения, если двигаться от креста до заготзерно, осталась необработанной и нечищенной, в результате чего на проезжей части образовался лед и машины начали буксовать.

Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo 23 января вечером и в понедельник 24 января будут снежными. А значит, без должной уборки дорог, в Каменске может начаться очередной транспортный коллапс.