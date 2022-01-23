общество
Какой сегодня день: даты и события 23 января
Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 января 2022 года.
- День сотрудников органов дознания МЧС России. 23 января отмечается День работников органов дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ).
Для многих людей органы дознания ассоциируются с органами внутренних дел, однако, это не всегда справедливо. Одной из наиболее распространённых чрезвычайных ситуаций, способной повлечь за собой различной степени последствия, является пожар – неконтролируемый процесс горения, несущий за собой такие последствия, как материальный ущерб, а также опасность для жизни и здоровья людей и представителей животного мира.
Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Именно этот документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности. Этим же документом фактически были образованы органы дознания Государственного пожарного надзора.
Работа сотрудников органов дознания МЧС РФ позволяет не только выявлять причины пожаров и привлекать к ответственности виновных. Определение причин возгорания способствует совершенствованию профилактических мер в сфере пожарной безопасности. На помощь специалистам приходят современное оборудование и методы, но знания, опыт и профессионализм сотрудников органов дознания МЧС по-прежнему остаются основными факторами в успешном раскрытии причин пожаров.
- День ручного письма. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.
Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общение в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением.
- Всемирный день пирога. Праздник придуман в США с целью сохранения традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Но праздновать может весь мир, поскольку у каждого народа — свои пироги.
- День памяти святителя Григория, епископа Нисского
- Всемирный день снега
- Праздник слухов
- День «Баунти»
- День измерения своей стопы
Знаменательные даты и события
- 1556 В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение
- 1849 В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине
- 1881 В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского
- 1895 Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды
- 1960 Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины
Персоны
- 599 — 649
Тай Цзун
китайский император (626-649) династии Тан
- 1786 — 1858
Огюст Монферран
французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
- 1832 — 1883
Эдуард Мане
французский художник
- 1856 — 1933
Аполлинарий Васнецов
русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед
- 1862 — 1943
Давид Гильберт
немецкий математик
- 1863 — 1920
Евгений Трубецкой
русский философ, публицист, правовед, общественный деятель
- 1881 — 1931
Анна Павлова
русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века
- 1903 — 1983
Григорий Александров
советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР
- 1904 — 1989
Сальвадор Дали
испанский художник-сюрреалист, писатель
- 1917 — 1994
Николай Огарков
советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
- 1920 — 2009
Зоя Зарубина
советский переводчик, педагог, разведчица, общественный деятель
- 1930 — 1944
Таня Савичева
ленинградская девочка, автор блокадного дневника
- 1944 — 2013
Сергей Белов
советский баскетболист, тренер, чемпион и призёр Олимпийских игр
- р. 1947
Александр Иншаков
советский и российский каскадер, актер, продюсер, общественный деятель