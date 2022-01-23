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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 23 января

Какой сегодня день: даты и события 23 января
Фото: mchs.gov.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 23 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 января 2022 года.

  • День сотрудников органов дознания МЧС России. 23 января отмечается День работников органов дознания Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ).
    Для многих людей органы дознания ассоциируются с органами внутренних дел, однако, это не всегда справедливо. Одной из наиболее распространённых чрезвычайных ситуаций, способной повлечь за собой различной степени последствия, является пожар – неконтролируемый процесс горения, несущий за собой такие последствия, как материальный ущерб, а также опасность для жизни и здоровья людей и представителей животного мира.
    Дата празднования Дня сотрудников органов дознания МЧС РФ проистекает из Циркуляра НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, который вышел в свет 23 января 1928 года. Именно этот документ наделил Государственный пожарный надзор правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности. Этим же документом фактически были образованы органы дознания Государственного пожарного надзора.
    Работа сотрудников органов дознания МЧС РФ позволяет не только выявлять причины пожаров и привлекать к ответственности виновных. Определение причин возгорания способствует совершенствованию профилактических мер в сфере пожарной безопасности. На помощь специалистам приходят современное оборудование и методы, но знания, опыт и профессионализм сотрудников органов дознания МЧС по-прежнему остаются основными факторами в успешном раскрытии причин пожаров.
  • День ручного письма. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.
    Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общение в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением.
  • Всемирный день пирога. Праздник придуман в США с целью сохранения традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Но праздновать может весь мир, поскольку у каждого народа — свои пироги.
  • День памяти святителя Григория, епископа Нисского
  • Всемирный день снега
  • Праздник слухов
  • День «Баунти»
  • День измерения своей стопы

Знаменательные даты и события

  • 1556 В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение
  • 1849 В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине
  • 1881 В Большом театре в Москве состоялась премьера оперы «Евгений Онегин» Чайковского
  • 1895 Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды
  • 1960 Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины

Персоны

  • 599 — 649
    Тай Цзун
    китайский император (626-649) династии Тан
  • 1786 — 1858
    Огюст Монферран
    французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
  • 1832 — 1883
    Эдуард Мане
    французский художник
  • 1856 — 1933
    Аполлинарий Васнецов
    русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед
  • 1862 — 1943
    Давид Гильберт
    немецкий математик
  • 1863 — 1920
    Евгений Трубецкой
    русский философ, публицист, правовед, общественный деятель
  • 1881 — 1931
    Анна Павлова
    русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века
  • 1903 — 1983
    Григорий Александров
    советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР
  • 1904 — 1989
    Сальвадор Дали
    испанский художник-сюрреалист, писатель
  • 1917 — 1994
    Николай Огарков
    советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1920 — 2009
    Зоя Зарубина
    советский переводчик, педагог, разведчица, общественный деятель
  • 1930 — 1944
    Таня Савичева
    ленинградская девочка, автор блокадного дневника
  • 1944 — 2013
    Сергей Белов
    советский баскетболист, тренер, чемпион и призёр Олимпийских игр
  • р. 1947
    Александр Иншаков
    советский и российский каскадер, актер, продюсер, общественный деятель

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