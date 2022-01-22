За сутки с 21 на 22 января количество заболевших в регионе увеличилось на 838 человек.

До этого с 20 на 21 января в регионе заболели 699 человек. Всего за сутки прирост составил 139 заболевших. Подобных цифр в ковидной истории региона еще не было.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, общее количество заболевших по состоянию на 22 января в Ростовской области достигло 203 386 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4840. Коэффициент распространения инфекции — 1,5. В рейтинге заболеваемости ковидом за сутки лидирует Ростов (251 заболевший). Затем следуют Таганрог (46), Волгодонск (40) и Шахты (40). Каменск сегодня на 14 месте – 13 новых заболевших ковидом.

Лечение в стационарах региона получают 2039 пациентов. За прошедшие сутки в области скончались 16 человек с COVID-19: девять женщин во возрасте от 62 до 83 лет, семеро мужчин – от 33 до 74 лет.