общество
Какой сегодня день: даты и события 22 января
Всем доброго субботнего утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 января 2022 года.
- День авиации войск ПВО России. Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны как отдельный род войск в настоящее время в российских Вооруженных силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами РФ, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.
Приказ об учреждении праздника был подписан еще в 1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ (на тот момент являвшимися самостоятельным видом войск).
Круглосуточное боевое дежурство несут в небе летчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник, а чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.
- День рождения воздушной кукурузы
- Филиппов день
- День проветривания блокнотных записей
- День светлого пирожного
- День ответов на вопросы вашей кошки
- Праздник жизни
- Температурный праздник
Знаменательные даты и события
- 1905 Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года
- 1969 Произошло покушение на Генсека СССР Леонида Брежнева
- 1980 Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова
- 1990 Роберта Морриса осудили за «Червя»
Персоны
- 1788 — 1824
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английский поэт-романтик
- 1881 — 1972
Борис Зайцев
русский писатель, критик и литературовед
- 1893 — 1943
Конрад Вейдт
немецкий актер театра и кино
- 1908 — 1968
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советский физик, академик, Нобелевский лауреат
- р. 1935
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советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
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