Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 22 января

Миллеровская авиация продемонстрирует военную мощь

общество

Какой сегодня день: даты и события 22 января

Опубликовано

Всем доброго субботнего утра! Желаем позитивного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 января 2022 года.

  • День авиации войск ПВО России. Несмотря на то, что авиация войск противовоздушной обороны как отдельный род войск в настоящее время в российских Вооруженных силах не существует, а выполнение этих задач осуществляется Воздушно-космическими силами РФ, среди воинских памятных дат и праздников сохранился День авиации войск ПВО, отмечаемый ежегодно 22 января.
    Приказ об учреждении праздника был подписан еще в 1996 году главнокомандующим войсками ПВО РФ (на тот момент являвшимися самостоятельным видом войск).
    Круглосуточное боевое дежурство несут в небе летчики авиации ПВО, которые отмечают свой профессиональный праздник, а чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.
  • День рождения воздушной кукурузы
  • Филиппов день  
  • День проветривания блокнотных записей
  • День светлого пирожного
  • День ответов на вопросы вашей кошки
  • Праздник жизни
  • Температурный праздник

Знаменательные даты и события

  • 1905 Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года
  • 1969 Произошло покушение на Генсека СССР Леонида Брежнева
  • 1980 Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова
  • 1990 Роберта Морриса осудили за «Червя»

Персоны

  • 1788  — 1824
    Джордж Байрон
    английский поэт-романтик
  • 1881  — 1972
    Борис Зайцев
    русский писатель, критик и литературовед
  • 1893  — 1943
    Конрад Вейдт
    немецкий актер театра и кино
  • 1908  — 1968
    Лев Ландау
    советский физик, академик, Нобелевский лауреат
  • р. 1935
    Валентина Талызина
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
  • р. 1939
    Михаил Моисеев
    советский военачальник, генерал армии, российский общественный деятель
  • р. 1954
    Леонид Ярмольник
    советский и российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Автор: 18.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

происшествия

В Каменске эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами

Каменск может остаться без общественного транспорта

транспорт

Каменск может остаться без общественного транспорта

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

происшествия

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

Погибшие в пожаре в Каменском районе два дня отмечали праздник

происшествия

Погибшие в пожаре в Каменском районе два дня отмечали праздник

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

происшествия

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

Реклама
Вверх