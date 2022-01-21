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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону зафиксирован новый рекорд по числу заболевших ковидом

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

На Дону зафиксирован новый рекорд по числу заболевших ковидом

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По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 20 на 21 января в регионе заболели 699 человек. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 14 ноября 2021 года, тогда за сутки заболели 657 дончан.

Поток заболевших продолжает увеличиваться. Показатель заболевших в Ростовской области на 100 тысяч жителей – 4820. Коэффициент распространения инфекции — 1,4.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. Каменск в рейтинге заболеваемости по состоянию на 21 января на 12 месте. За сутки в городе — 14 новых инфицированных коронавирусом жителей. Сегодня наибольший процент среди новых заболевших в возрасте от 18 до 45 лет (39,6%). За прошедшие сутки в области скончались девять человек с COVID-19: четыре женщины в возраст от 76 до 86 лет, и пятеро мужчин – от 58 до 77 лет. Всего за весь период пандемии на Дону от ковида умерло 9 931 человек. 

По состоянию на 21 января в области прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1 986 570 человек.

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