Доверчивых горожан разводят в два этапа липовые сотрудники банка.

Как бы людей не информировали о различных видах мошенничества, все равно находятся те, кто попадается на удочку аферистов. А когда перестают работать одни схемы, злоумышленники придумывают новые.

Очередную схему выявил Банк России. Жертву убеждают оформить кредит, а затем переводят эти деньги на свой счет. О схеме мошенничества рассказала «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Центрального банка.

Итак, развод на деньги проходит в два этапа. На первом гражданину поступает звонок якобы от сотрудника бюро кредитных историй, который утверждает, что на него или его близких родственников мошенники всяческими способами пытаются оформить кредит. Во время беседы аферист разнюхивает, какими услугами и в каких банках пользуется потенциальная жертва. Звонящий всячески втирается в доверие. Спрашивает, не терял ли гражданин документы и не передавал ли кому-либо свои паспортные данные.

Далее следует второй этап. Через малый промежуток времени поступает второй звонок — от псевдосотрудников службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка РФ. На телефонной линии подтверждают информацию, что на самого абонента или его близкого действительно оформляют кредит. Дабы этого избежать, рекомендуют в срочном порядке оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным.

Чтобы ускорить процесс и не дать времени подумать, мошенники просят гражданина действовать побыстрее и ни в коем случае никому не рассказывать про оформление кредита и его целях, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Аферисты убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой.

Финальная точка в том, что жертве дают «спецсчет», на который просят перевести деньги. В большинстве случаев граждане так и делают.

Уважаемые каменчане, будьте бдительны и аккуратны! Не отвечайте на подозрительные звонки! Не отдавайте свои деньги мошенникам! Перепроверяйте информацию тысячу раз!