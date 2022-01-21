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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Областные чиновники оценили, как в Каменске строят детсад

Областные чиновники оценили, как в Каменске строят детсад
Фото: kamensk.donland.ru

власть

Областные чиновники оценили, как в Каменске строят детсад

Свои впечатления они обещали донести до главы региона.

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20 января информационная группа губернаторского контроля во главе с заместителем главы региона М. Корнеевым нанесла визит в Каменск-Шахтинский.

По программе были социальные объекты — строящийся детский сад и школа-интернат, где идет капремонт. Первым объектом стал будущий детсад на 120 мест в мкр. 60 лет Октября. На сегодня готовность объекта составляет 47%. 

«Стороны контракта заинтересованы в сдаче объекта в срок. На определенном этапе график работ был нарушен, но мы разобрались в причинах и определили, что необходимо сделать в первоочередном порядке, чтобы ситуация выправилась, – цитирует замгубернатора пресс-служба правительства РО. – Подрядчик заверил, что в конце мая строительство детского сада завершится».

Также в маршрут вошел детский сад на ул. Декабристов, где недавно пришлось экстренно восстанавливать рухнувший старый кирпичный забор. Чему весьма удивились каменчане в своих комментариях в соцсетях: мол, неужели более важных дел нет в городе и области? 

Пресс-служба также сообщает, что М. Корнеев оценил проводимые в Каменске работы по благоустройству и ремонту дорог. Хотя эти самые работы ранее, по осени, уже оценил сам губернатор. Указал на отсутствие разметки на дорогах после капремонта. Но разметку будут рисовать аж весной, когда высохнет. Или гостей впечатлили несколько заделанных наспех ям, которые образовались этой зимой?..  

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