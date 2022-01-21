Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 января 2022 года.

День инженерных войск России. 21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.

21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ. Международный день объятий. 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. День аспиранта

Международный день фетиша

День признательности белкам

День тихих шагов и незаметных взглядов

День злакового батончика

День бананового хлеба

День алкогольной независимости

Знаменательные даты и события

1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев

1921 Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»

1945 В Москве принято решение об основании главного Ботанического сада

1954 На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка

Персоны