Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 21 января

Какой сегодня день: даты и события 21 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 января

Какой сегодня день: даты и события 21 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 января 2022 года.

  • День инженерных войск России. 21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.
  • Международный день объятий. 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.
    Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.
  • День аспиранта 
  • Международный день фетиша
  • День признательности белкам
  • День тихих шагов и незаметных взглядов
  • День злакового батончика
  • День бананового хлеба
  • День алкогольной независимости

Знаменательные даты и события

  • 1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев
  • 1921 Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»
  • 1945 В Москве принято решение об основании главного Ботанического сада
  • 1954 На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка

Персоны

  • 1742 — 1775
    Емельян Пугачев
    донской казак, предводитель Крестьянской войны в России (1773-1775)
  • 1812 — 1870
    Александр Герцен
    российский общественный деятель и писатель-публицист
  • 1869 — 1916
    Григорий Распутин
    русский целитель, фаворит семьи императора Николая II
  • 1870 — 1924
    Владимир Ленин
    советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР
  • 1912 — 1971
    Павел Шпрингфельд
    советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • р. 1941
    Пласидо Доминго
    испанский оперный певец (тенор), дирижер
  • р. 1960
    Дмитрий Харатьян
    советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист России

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Автор: 18.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

происшествия

В Каменске эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

происшествия

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

Каменск может остаться без общественного транспорта

транспорт

Каменск может остаться без общественного транспорта

Погибшие в пожаре в Каменском районе два дня отмечали праздник

происшествия

Погибшие в пожаре в Каменском районе два дня отмечали праздник

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

происшествия

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

Реклама
Вверх