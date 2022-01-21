Какой сегодня день: даты и события 21 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 января 2022 года.
- День инженерных войск России. 21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.
- Международный день объятий. 21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.
Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.
- День аспиранта
- Международный день фетиша
- День признательности белкам
- День тихих шагов и незаметных взглядов
- День злакового батончика
- День бананового хлеба
- День алкогольной независимости
Знаменательные даты и события
- 1775 В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев
- 1921 Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»
- 1945 В Москве принято решение об основании главного Ботанического сада
- 1954 На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка
Персоны
- 1742 — 1775
Емельян Пугачев
донской казак, предводитель Крестьянской войны в России (1773-1775)
- 1812 — 1870
Александр Герцен
российский общественный деятель и писатель-публицист
- 1869 — 1916
Григорий Распутин
русский целитель, фаворит семьи императора Николая II
- 1870 — 1924
Владимир Ленин
советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР
- 1912 — 1971
Павел Шпрингфельд
советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
- р. 1941
Пласидо Доминго
испанский оперный певец (тенор), дирижер
- р. 1960
Дмитрий Харатьян
советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист России