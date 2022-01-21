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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

К каменчанам могут прийти с вопросами

К каменчанам могут прийти с вопросами

общество

К каменчанам могут прийти с вопросами

Опубликовано

С 17 по 23 января в Каменске проводит обследование Ростовстат.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это обследование рабочей силы для получения следующей информации: 

  • о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных;
  • об уровне участия в рабочей силе и безработицы;
  • изменении состояния рынка рабочей силы.

Опрос каменчан проводят с учетом эпидемиологической ситуации. Отмечается, что при посещении горожан у опросчика при себе будут удостоверение и паспорт, а также средства индивидуальной защиты.

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