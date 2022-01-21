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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Инженерные войска отмечают свой профессиональный праздник

Инженерные войска отмечают свой профессиональный праздник

общество

Инженерные войска отмечают свой профессиональный праздник

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«ПИК» поздравляет 11-ю отдельную инженерную бригаду, которая дислоцируется в Каменске.

Торжественная часть праздника в Каменске проходит во дворце культуры им. Гагарина. Возле ДК выставлены образцы современной военной техники.

21 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и служащие инженерных войск. Инженерные войска – это род войск (специальные войска) ВС РФ, которые предназначены для инженерного обеспечения: оборудования территории военных (боевых) действий, сопровождения войск в наступлении, инженерной разведки и других задач. 

День инженерных войск был установлен на основании приказа президента Российской Федерации Б. Ельцина от 18 сентября 1996 г. Но военно-инженерное дело и военное зодчество существовали еще во времена Древней Руси, а планомерное развитие инженерные войска получили только после формирования регулярной армии во времена царствования Петра I.

Первым законодательным актом, в котором шла речь непосредственно о военно-инженерном деле, стал указ Петра I от 21 января 1701 г. 

Указ предписывал  открытие Школы Пушкарского приказа — первого в нашей стране артиллерийского, инженерного и морского училища, исторической предтечи всей современной системы инженерно-технического образования в России. А 21 января отмечается сегодня как День инженерных войск. 

Напомним, что на территории Каменска-Шахтинского дислоцируется 11-я отдельная гвардейская инженерная Кингисеппская Краснознаменная ордена Александра Невского бригада. Командир 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады полковник Дмитрий Александрович Марков.

Инженерные войска отмечают свой профессиональный праздник

11-я бригада ежегодно занимает первые и призовые места в Армейских международных играх (АрМИ).

Поздравляем наших военных с профессиональным праздником!

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