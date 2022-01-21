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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Губернатора Ростовской области похвалил президент

Губернатора Ростовской области похвалил президент
Фото из архива.

общество

Губернатора Ростовской области похвалил президент

Опубликовано

Василий Голубев удостоен ордена с формулировкой «за большой вклад в экономику региона».

20 января президент РФ В. Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором отмечены российские чиновники.

В число награжденных попал и губернатор РО Василий Голубев, который получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу», как говорится в документе.

Стоит отметить, что это второй орден Голубева «За заслуги перед Отечеством», первым, только IV степени, он был отмечен в 2009 году. 

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