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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донским врачам и фельдшерам скорой помощи ввели ежемесячные доплаты

Донским врачам и фельдшерам скорой помощи ввели ежемесячные доплаты
Фото из архива.

здоровье

Донским врачам и фельдшерам скорой помощи ввели ежемесячные доплаты

Опубликовано

В Ростовской области медикам скорой помощи увеличили стимулирующие ежемесячные выплаты: врачам теперь будут выплачивать 20 тыс. руб., фельдшерам – 10 тысяч. Соответствующее постановление глава областного Минздрава Юрий Кобзев подписал 12 января.

В частности, в постановлении говорится о том, что выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно медицинским работникам при условии заключения трудового договора по основной работе (основной должности) в объеме на одну ставку с оплатой за фактически отработанное время. Предполагается, что средства, предназначенные для выплат будут поступать в муниципалитеты из областного бюджета ежемесячно и до конца 2022 года.

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