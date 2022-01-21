В Ростовской области медикам скорой помощи увеличили стимулирующие ежемесячные выплаты: врачам теперь будут выплачивать 20 тыс. руб., фельдшерам – 10 тысяч. Соответствующее постановление глава областного Минздрава Юрий Кобзев подписал 12 января.

В частности, в постановлении говорится о том, что выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно медицинским работникам при условии заключения трудового договора по основной работе (основной должности) в объеме на одну ставку с оплатой за фактически отработанное время. Предполагается, что средства, предназначенные для выплат будут поступать в муниципалитеты из областного бюджета ежемесячно и до конца 2022 года.