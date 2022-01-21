Также люди не хотят трудиться на нелюбимой работе.

Более 40 процентов граждан причиной для увольнения в текущем году считают неудовлетворительную зарплату. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на имеющийся в их распоряжении опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».

Большая часть опрошенных, которые задумываются о смене трудовой деятельности работают в сферах общественного питания, бухгалтерии, финансов и в банковской сфере. Меж тем самыми популярными, куда бы хотелось устроиться или перейти, россияне назвали: IТ, сфера услуг и логистика.

15 процентов опрошенных отметили как повод для увольнения недовольство начальства качеством выполнения работы, по десять процентов указали сокращение штата, закрытие компании, а также отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе.

Если говорить в общем, то, согласно исследованию в 2022 году, у 17 процентов россиян имеется желание уволиться.