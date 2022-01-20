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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За сутки в Каменске зарегистрировали 12 новых заболевших ковидом

здоровье

За сутки в Каменске зарегистрировали 12 новых заболевших ковидом

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По данным правительства области со ссылкой на Роспотребнадзор, число инфицированных коронавирусом на Дону с 19 на 20 января увеличилось на 599 человек.

Заболеваемость ковидом в регионе продолжает набирать темп. По состоянию на 20 января показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4803, коэффициент распространения инфекции – 1,4. Новые ковидные пациенты зарегистрированы во всех 55 городах и районах области. За сутки с 19 на 20 января в Каменске 12 новых заболевших.

За прошедшие сутки в регионе скончались от ковида восемь человек: пять женщин в возрасте от 67 лет до 91 года, и трое мужчин – от 62 до 75 лет. 

На сегодняшний день вакцинированы от новой коронавирусной 1 984 001 человек.

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