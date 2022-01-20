Всего в Ростовской области планируется построить 11 газозаправочных комплексов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области, ссылаясь на заместителя губернатора Игоря Сорокина. Новые заправочные комплексы будут введены в Ростове-на-Дону, Каменском районе и др. городах Донского региона. Ввод в эксплуатацию АГНКС планируется в этом году.

Отметим, что сегодня в Ростовской области уже работает 41 автозаправочный комплекс. Для обеспечения растущего числа транспорта, работающего на газу, строительство газовых заправок продолжается.