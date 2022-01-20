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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе мужчина убил соседку, выстрелив в нее трижды из ружья

В Каменске вор позарился на имущество иностранца

происшествия

В Каменском районе мужчина убил соседку, выстрелив в нее трижды из ружья

В Каменском районе мужчина убил соседку, выстрелив в нее трижды из ружья

Трагедия разыгралась в х. Березка Каменского района.

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Из собственных источников «ПИКу» известно, что одинокая женщина жила в частном доме. Ее соседи – муж с женой и несовершеннолетним ребенком. Обе семьи занимались разведением скота и хорошо друг друга знали. Жена догадывалась, что у мужа любовные отношения с соседкой, он часто у нее задерживался, бывало, что забывал в чужом доме свои вещи.

Предполагается, что 12 января одинокая женщина пришла в дом любовника и рассказала жене всю правду об их связи. В ходе возникшего скандала мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в спину соседки три раза. От полученных травм она скончалась на месте. 

Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области 51-летнему жителю Каменского района предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренному  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 12 января 2022 года обвиняемый, находился во дворе своего домовладения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, используя охотничье гладкоствольное ружье, неоднократно произвел выстрелы в 57-летнюю знакомую женщину», – сообщает пресс-служба СК РФ по РО.

– В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, –  уточнил нашей редакции руководитель следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области Антон Босенко

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