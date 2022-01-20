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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В храме каменской полиции на Крещение освятили воду

В храме каменской полиции на Крещение освятили воду
Фото Алены Клыковой.

религия

В храме каменской полиции на Крещение освятили воду

Опубликовано

19 января на территории Отдела полиции «Каменский» в храме Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных состоялся праздничный молебен и Великое освящение воды.

Богослужение совершил иерей Олег Выборов. На молебне присутствовали начальник МО МВД России «Каменский» полковник полиции Алексей Таран, другие представители правоохранительных органов.
Напомним, 19 января православные верующие отмечали Крещение Господне, или Богоявление. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в водах реки Иордан.

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