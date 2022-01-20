Из-за роста заболеваемости детей омикрон-штаммом в ковидных госпиталях региона будут развернуто 140 детских инфекционных коек.

Если первые волны ковида затрагивали в основном взрослое население, то на 19 января уже 9 детей находились на лечении в ковидных госпиталях региона. Об этом на заседании оперштаба рассказал министр регионального здравоохранения Юрий Кобзев.

Решено в восьми ковидных госпиталях на базе больниц межтерриториальных центров развернуть 140 детских мест. Минздрав взял ситуацию с детской заболеваемостью и обеспеченностью больниц детскими койками на контроль.

По словам главы Роспотребнадзора Евгения Ковалева, в настоящее время отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, в том числе среди детей до года, от 1 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Он также не исключил, что в феврале начнется массовая вакцинация детей от коронавирусной инфекции.