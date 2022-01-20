Жалобу также вернут истцу, если она будет написана разноцветными чернилами.

Принципиальные и важные разъяснения касательно первого кассационного суда общей юрисдикции привела «Российская газета».

Например, суд не взглянет на жалобу, которая написана разноцветными чернилами. И даже не подумает разбираться в деле, если в жалобе присутствует нецензурная лексика. Кроме того, обязательна подпись. Так что если есть необходимость обратиться в суд, следует составлять текст грамотно и правильно.

«Кассационные жалоба и представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ», – цитирует «РГ» кассационный суд общей юрисдикции.