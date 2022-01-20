На спортивные объекты Донского региона в текущем году выделено свыше 6 млрд руб. Каменский стадион «Прогресс» в планы не попал.

На развитие спортивной отрасли в Ростовской области в 2022 г. будет направлено 5,2 млрд руб., это на 36% больше, чем в прошлом.

Информация была озвучена 18 января на совещании под председательством губернатора В. Голубева, – сообщает пресс-служба Правительства РО.

Например, в 2022 году планируется завершить строительство футбольного манежа на территории училища олимпийского резерва. Продолжить строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в Шахтах. Также в текущем году должны открыться центр единоборств в Волгодонске, ледовый каток в Таганроге. В. Голубев заявил, что возведение значимых спортобъектов находится под его постоянным контролем.

Напомним, что в Каменске единственный в городе стадион «Прогресс» давным-давно пришел в негодность. До начала 2000-х на нем еще проводились соревнования, городские праздники, концерты гастролеров. Но потом стадион превратился в аварийный объект, и началась бесконечная эпопея планов и намерений по его восстановлению.

Во время визита в Каменск в 2019 году губернатор В. Голубев пообещал: как только будет ПСД, так сразу будут выделены деньги на капитальный ремонт сооружения. В августе того же года администрации города удалось получить положительное заключение госэкспертизы на ПСД. Ориентировочная стоимость капремонта должна была составить порядка 200 млн руб. Но воз и ныне там. Возможно, все планы перекроила пандемия коронавируса.

На заседании городской думы в конце прошлого 2021 года глава администрации В. Шевченко заявил, что теперь необходимо 18 млн руб. для разработки новой проектно-сметной документации на строительство стадиона. Потому что теперь надо полностью убрать то, что осталось от «Прогресса», и спроектировать новый. Но часть этих 18 миллионов на ПСД город должен выложить из своего кармана по правилам софинансирования. А у города пока денег нет.