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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Смеяться негромко в донских загсах все-таки можно

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общество

Смеяться негромко в донских загсах все-таки можно

Смеяться негромко в донских загсах все-таки можно

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Областные чиновники прокомментировали введение запрета на смех во время торжественных регистраций.

По словам главы регионального управления ЗАГС Ольги Исаенко, никакого запрета на смех в постановлении,  регламентирующем проведение церемоний бракосочетания, нет. Об этом сообщает rostov.aif.ru. Церемонии бракосочетания будут проходить в том же формате и с теми же требованиями, что и раньше, просто теперь требования к проведению мероприятия закреплены в новом федеральном законе. 

Ольга Исаенко посетовала, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова о запрете на смех во время бракосочетания. В тексте постановления говорится о том, что во время церемонии не допускаются «громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех и прочие действия участников, которые могут помешать проведению церемонии и нарушить ее торжественность». При этом никакой ответственности нарушителям не грозит, за исключением случаев откровенного хулиганства.

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