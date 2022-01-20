Областные чиновники прокомментировали введение запрета на смех во время торжественных регистраций.

По словам главы регионального управления ЗАГС Ольги Исаенко, никакого запрета на смех в постановлении, регламентирующем проведение церемоний бракосочетания, нет. Об этом сообщает rostov.aif.ru. Церемонии бракосочетания будут проходить в том же формате и с теми же требованиями, что и раньше, просто теперь требования к проведению мероприятия закреплены в новом федеральном законе.

Ольга Исаенко посетовала, что некоторые СМИ вырвали из контекста слова о запрете на смех во время бракосочетания. В тексте постановления говорится о том, что во время церемонии не допускаются «громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех и прочие действия участников, которые могут помешать проведению церемонии и нарушить ее торжественность». При этом никакой ответственности нарушителям не грозит, за исключением случаев откровенного хулиганства.