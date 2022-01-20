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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россияне не представляют свой день без работы и мобильников

общество

Россияне не представляют свой день без работы и мобильников

Опубликовано

ВЦИОМ* опубликовал результаты исследования, которое показало без чего россияне не представляют своего дня.

Так. 31 % свой привычный день не представляют без работы, 15 % – без родных и близких, на третьем месте и 13 % – без мобильного телефона и других гаджетов. Десять процентов назвали продукты питания, и на последнем месте позиции — дети и внуки, личный и общественный транспорт, а также деньги.
Если же говорить про возрастные группы, то тут результаты следующие:
Граждане от 18 до 24 лет, в первую очередь, не могут без мобильников и гаджетов, далее — без продуктов питания. А вот работа и интернет у молодежи на третьем месте.
От 25 до 34 лет люди не представляют свой день прежде всего без работы, на втором месте мобильный телефон и гаджеты, а на третьем — родные и близкие.
От 35 до 44 лет не могут без работы, потом без родных и близких и уже потом без транспорта.
Граждане от 45 до 59 также первое место отдали работе, на втором месте – родные и близкие, на третьем — деньги.
Россияне 60+ также не могут без работы, далее без родных и близких, на третьем месте — дети и внуки.

*Всероссийский центр изучения общественного мнения

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