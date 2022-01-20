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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Объявлен аукцион для закупки угля для льготников

общество

Объявлен аукцион для закупки угля для льготников

Опубликовано

В текущем году на данные цели в Ростовской области планируется потратить почти 183 млн руб.

Информация об объявлении аукциона опубликована на официальном сайте zakupki.gov.ru. Заявки принимаются на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля пенсионерам и лицам, которые имеют право на его получение в текущем году в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В том числе в Донецке и в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского.

Начальная цена закупки составляет – 182 млн 278 тыс. 230 руб. Окончание подачи заявок – 21 января 2022 г. Заказчиком выступает министерство энергетики РФ

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