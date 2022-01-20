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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый год дума Каменска планирует начать с нового устава

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Новый год дума Каменска планирует начать с нового устава

Опубликовано

Предположительно, первое заседание сессии-2022 состоится 26 января.

Аппарат городской думы готовит повестку дня с вопросами, среди которых – проект устава Каменска.
Стоит отметить, что в конце прошлого года народные избранники утвердили примерную программу своей нормотворческой деятельности на первое полугодие 2022 г.
В числе вопросов: утверждение положения и структуры администрации города, правила благоустройства города, бюджет 2022-2024 гг., отчет по исполнению бюджета города за 2021 г. и др.
Кроме того, депутатам предстоит вновь рассмотреть вопрос о назначении довыборов в местную думу по округу №7, за который так и не проголосовали в конце прошлого года. Многие  депутаты сочли завышенной стоимость данного мероприятия. Вернуться к этому вопросу они будут готовы, лишь разобравшись расчетах, которые должна предоставить ТИК*.

*Территориальная избирательная комиссия.

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