Предположительно, первое заседание сессии-2022 состоится 26 января.

Аппарат городской думы готовит повестку дня с вопросами, среди которых – проект устава Каменска.

Стоит отметить, что в конце прошлого года народные избранники утвердили примерную программу своей нормотворческой деятельности на первое полугодие 2022 г.

В числе вопросов: утверждение положения и структуры администрации города, правила благоустройства города, бюджет 2022-2024 гг., отчет по исполнению бюджета города за 2021 г. и др.

Кроме того, депутатам предстоит вновь рассмотреть вопрос о назначении довыборов в местную думу по округу №7, за который так и не проголосовали в конце прошлого года. Многие депутаты сочли завышенной стоимость данного мероприятия. Вернуться к этому вопросу они будут готовы, лишь разобравшись расчетах, которые должна предоставить ТИК*.

*Территориальная избирательная комиссия.