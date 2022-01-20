В Ростовской области открывают модельные библиотеки*.

Библиотеки на Дону появляются в рамках национального проекта «Культура».

Например, 20 января, состоялось открытие библиотеки нового поколения в Чертковском районе. На ее обновление из федерального бюджета было выделено 10 млн руб.

Так, в здании сделан ремонт, для зонирования помещения использовали новую мебель. Кроме того, появилось компьютерное и интерактивное оборудование, открыты дополнительные точки доступа к Национальной электронной библиотеке, сетевым удаленным образовательным ресурсам. Пополнен и книжный фонд. А консультирует посетителей робот-промоутер Борис.

21 января состоится торжественное открытие обновленной библиотеки им. Крупской в Ростове-на-Дону. На модернизацию учреждения из федерального бюджета потрачено 5 млн руб.

Отметим, что в прошлом году в Ростовской области создано шесть модельных библиотек — в Зверево, в ст. Старочеркасской, в Аксайском районе, в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге. Общая сумма средств составила 45 млн рублей.

*Модельная библиотека – интеллектуальный образовательный центр, сочетающий красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие.