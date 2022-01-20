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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск может остаться без общественного транспорта

Каменск может остаться без общественного транспорта
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Каменск может остаться без общественного транспорта

Опубликовано

В ближайшее время автобусы единственного в городе перевозчика ОАО «Каменское ПАТП» могут перестать выходить на рейсы. Запасы топлива, запчастей и финансов, необходимых для их приобретения, практически исчерпаны.

Спасти ситуацию, по мнению руководства предприятия, может повышение платы за проезд. Соответствующее письмо ПАТП направило в администрацию Каменска-Шахтинского более недели назад.

Подробнее о ситуации с пассажирскими перевозками в Каменске читайте в очередном номере газеты «ПИК» от 26 января.

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