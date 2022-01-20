Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 января 2022 года.

Всемирный день любителей сыра. Праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта отмечается по всему миру 20 января – это Всемирный день любителей сыра.

Сыр – очень полезный продукт. Многообразие его видов позволило ему снискать популярность как у обычных потребителей, так и в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов.

История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность. Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до н.э. в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, тот тут однозначного ответа не существует, так что этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. Точнее сказать, народы эти проживали в разных частях света.

Во Франции весной отмечают собственный праздник, посвящённый сыру. Проводится он 29 марта. Дважды в году: весной и осенью проводится Международный фестиваль сыра в Италии. А вот 20 января отмечается уже Всемирный день любителей сыра, который объединяет поклонников этого продукта по всему Земному шару.

Традиционно в разных странах в этот проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. К празднованию подключаются и рестораторы. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название: фромология.

Праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта отмечается по всему миру 20 января – это Всемирный день любителей сыра. Сыр – очень полезный продукт. Многообразие его видов позволило ему снискать популярность как у обычных потребителей, так и в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов. История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность. Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до н.э. в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, тот тут однозначного ответа не существует, так что этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. Точнее сказать, народы эти проживали в разных частях света. Во Франции весной отмечают собственный праздник, посвящённый сыру. Проводится он 29 марта. Дважды в году: весной и осенью проводится Международный фестиваль сыра в Италии. А вот 20 января отмечается уже Всемирный день любителей сыра, который объединяет поклонников этого продукта по всему Земному шару. Традиционно в разных странах в этот проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей и частных сыроделов. К празднованию подключаются и рестораторы. К слову, помимо любителей отведать кусочек любимого сорта сыра есть и те, кто всерьез увлечен коллекционированием этикеток с сырных головок. Увлечение это имеет даже собственное название: фромология. День Республики Крым. Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году. Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году. Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину. День осведомленности о пингвинах. 20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. Зимний день согревания мира

Удивительный день совпадений

День диджея

День делопроизводственной службы МВД РФ

День идеального веса для женщин

События, знаменательные даты

1943 К Каменску-Шахтинскому прорвались передовые части Красной Армии. Школьники с радостью встретили освободителей и рассказали красноармейцам о местах позиционирования вражеских солдат, танков и орудий. Однако численность группировки советских войск была очень мала, наступление пехоты поддерживали лишь несколько лёгких танков, и наступающие не смогли войти в город и освободить его. После того, как атака была отбита, фашисты провели карательную акцию, хватая подряд всех мальчиков подходящего возраста, которые после допросов с применением пыток были расстреляны в подвале здания, где сейчас находится гимназия № 12.

1921 Образована Республика Дагестан

1944 День освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

1946 Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции

1958 Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне

Персоны

1775 — 1836

Андре Ампер

французский физик, математик и химик

1864 — 1916

Анатолий Дуров

русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии

1902 — 2000

Изабелла Юрьева

советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России

1907 — 1997

Тамара Макарова

советская актриса, педагог, Народная артистка СССР

1920 — 1993

Федерико Феллини

итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар»

р. 1952

Ирина Аллегрова

советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России

р. 1952

Владимир Хотиненко

советский и российский актер, режиссер, сценарист, педагог, Народный артист России

р. 1976

Анастасия Волочкова

оссийская балерина, танцовщица, Заслуженная артистка России

р. 1986

Ольга Бузова

российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер