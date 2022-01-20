Обеспечить отдаленные населенные пункты современными видами связи распорядился губернатор области.

Как сообщает пресс-служба правительства РО, губернатор В. Голубев акцентирует внимание на отдаленных районах региона.

В 2021 г. в Ростовской области было построено 595 и модернизировано 692 базовых станций сотовой связи, в том числе 124 – в малочисленных сельских населенных пунктах. В текущем году планируется обеспечить услугами связи не менее 30 небольших поселений Донского региона.

Глава региона особо подчеркнул необходимость обеспечить интернетом фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).