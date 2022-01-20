С 14 января в России заработала балльная система по которой решается вопрос о госпитализации пациента с ковидом.

Согласно новым рекомендациям Минздрава, теперь вызов скорой будет осуществляться по новым правилам. Чтобы к вам выехала скорая нужно правильно ответить на вопросы и получить за ответы не менее 14 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Если пациенту не получится набрать такое количество баллов, значит ваше состояние здоровья не требует скоропомощных мероприятий. Вопросы в основном касаются симптомов у человека и его общего состояния. Кроме этого, чтобы убедить операторов скорой в том, что вам требуется срочная медицинская помощь, нужно сообщить о значимых или отягощающих факторах, например о беременности, наличии хронических заболеваний.

Ознакомиться с рекомендациями минздрава можно здесь.