В городе отсутствовала организация погребения лиц без определенного места жительства или оставшихся без родственников, кого некому похоронить.

В 2020 году «ПИК» уже писал о том, что в моргах Бюро судебно-медицинской экспертизы и ЦГБ Каменска около года хранились невостребованные трупы, которые не получалось похоронить. Речь шла о категории людей, которые остались без родственников, жили на улице, личность которых не установили… Когда они умирают, то официально называются «невостребованными». По закону о погребении хоронить их обязано государство за свой счет.

В нашем случае вопрос находился в компетенции городской администрации, которая по факту несет ответственность за эту сферу. До середины 2020 года обязанность по захоронению ничейных трупов в Каменске осуществляла одна из каменских ритуальных компаний, у которой был заключен договор с администрацией. Потом у конторы поменялось юрлицо, появился новый руководитель, договор стал недействительным. С тех пор вопрос о захоронении бесхозных трупов повис в воздухе.

Каменская городская прокуратура провела проверку соблюдения администрацией города законодательства о погребении и похоронном деле. По информации старшего помощника прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизаветы Комахидзе, установлено, что в нарушение закона органом местного самоуправления в городе не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Прокуратурой главе администрации города внесено представление. Поскольку после его рассмотрения нарушения не устранены, в суд направлено исковое заявление об обязании устранить нарушение. Судом исковые требования удовлетворены.

– Создать специализированную службу должны до 1 июля 2022 года. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, – комментирует помощник городского прокурора Д. Захаров.

Напомним, хранение и захоронение невостребованных и неопознанных тел регламентирует закон*, согласно которому труп может находиться в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти, в случае если родственники умершего известны. Если же родственников ищут, срок удваивается — до 14 суток.

*ст. 8 ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года.