Возвращение антиковидной меры обсуждалось в ходе заседания регионального оперштаба.

По прогнозам экспертов Россию в ближайшем будущем Россию накроет очередная волна ковида. На этот раз рост заболеваемости будет вызван стремительно распространяющимся омикрон-штаммом. В ходе очередного заседания оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 было принято решение о том, что работодатели должны перевести на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет. Эта же мера должна быть принята в отношении работников, имеющих хронические заболевания. По мнению главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, компании должны перевести всех сотрудников на дистанционную работу, при условии, что это не повлияет на производственный процесс.