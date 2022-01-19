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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменских школах подорожали завтраки и обеды

образование

В каменских школах подорожали завтраки и обеды

Опубликовано

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Завтраки в городских образовательных учреждениях теперь стоят 61,01 руб. (раньше – 56, 64 руб.), обеды – 75 руб. (раньше – 70 руб). 

Напомним, с 1 сентября все учащиеся начальной школы горячие завтраки получают бесплатно.  Для остальных учащихся завтраки и обеды являются платными.

Для отдельных категорий учащихся предусмотрен льготы по оплате школьного питания. Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в МБОУ* Каменска, перечислен в постановлении № 948 от 29 декабря 2021 года. Согласно документу, льготное питание в школах предусмотрено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей и находящихся в социально-опасном положении.

*Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации.

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