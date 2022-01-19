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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске-Шахтинском начнут отключать воду за долги

Фото из архива.

ЖКХ

В Каменске-Шахтинском начнут отключать воду за долги

Опубликовано

В январе абонентский отдел ОАО «Исток» начал рассылать каменчанам, систематически не оплачивающим квитанции за воду, уведомления с требованием погасить задолженность.

Если в течение 20 дней долги не будут оплачены, предприятие начнет отключать воду у должников в частном секторе до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена. Что касается многоквартирных домов, то изыскивать долги с владельцев квартир будут в судебном порядке.

Как пояснил «ПИКу» генеральный директор ОАО «Исток» Евгений Погурец общая задолженность жителей частных и многоквартирных домов за воду и водоотведение составляет более 30 млн. руб.

Подробнее о том, можно ли погасить долги за воду частями и кому их могут простить вовсе, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 26 января.

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