О том, что пенсии начнут выплачивать в новом размере с 1 февраля, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала в интервью информагентству ТАСС.

Речь идет о доиндексации пенсий, увеличенных в январе этого года на 5,9%, до уровня 8,6%. Фактически к уже проиндексированным пенсиям в феврале добавят в среднем по 400 рублей. После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рублей.

Госдума рассмотрит поправки к закону об индексации пенсиях во втором чтении, а может быть сразу и в третьем 20 января.