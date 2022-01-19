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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Увеличенную на 8,6% пенсию каменчане получат в феврале

График выплаты пенсии в мае изменится

общество

Увеличенную на 8,6% пенсию каменчане получат в феврале

Опубликовано

О том, что пенсии начнут выплачивать в новом размере с 1 февраля, зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова рассказала в интервью информагентству ТАСС.

Речь идет о доиндексации пенсий, увеличенных в январе этого года на 5,9%, до уровня 8,6%. Фактически к уже проиндексированным пенсиям в феврале добавят в среднем по 400 рублей. После индексации средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рублей. 

Госдума рассмотрит поправки к закону об индексации пенсиях во втором чтении, а может быть сразу и в третьем 20 января.

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