Трагедия произошла на 949 км, в районе лиховской развязки.

По предварительной версии, события разворачивались следующим образом: 51-летняя жительница Саратова, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», не выдержала боковую дистанцию и столкнулась с автомобилем «Даф» Женщина остановилась на крайней левой полосе после ДТП с большегрузом, а водитель фуры оставил автомобиль на правой полосе. В тот момент, когда участники ДТП рассматривали повреждения своих автомобилей, сзади в «Мицубиси» врезался «Хендай Акцент». Водитель фуры успел отскочить в сторону, а женщина отступив на соседнюю полосу движения, попала под колеса грузовика «Вольво». От полученных травм она скончалась на месте аварии.

«ПИКу» стало известно, что по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (причинение смерти в ДТП по неосторожности). Подробности уточняются.