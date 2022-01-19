По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, общее количество заболевших за весь период пандемии составило по состоянию на 19 января 201 250 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4789. Коэффициент распространения инфекции – 1,37. В лидерах по заболеваемости – Ростов (160 заболевших), Каменск на 14 месте – 10 новых заболевших. Большинство новых случаев (37,8%) в возрасте от 18 до 45 лет. 32,1% – от 46 до 65 лет, 15,5% – от 66 до 79 лет, 3,9% – старше 80 лет.

За прошедшие сутки с 18 на 19 января в регионе скончались от ковида еще десять человек: шесть женщин и четверо мужчин.