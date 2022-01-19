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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Количество заболевших за сутки на Дону достигло 560 человек

здоровье

Количество заболевших за сутки на Дону достигло 560 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, общее количество заболевших за весь период пандемии составило по состоянию на 19 января 201 250 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4789. Коэффициент распространения инфекции – 1,37. В лидерах по заболеваемости – Ростов (160 заболевших), Каменск на 14 месте – 10 новых заболевших. Большинство новых случаев (37,8%) в возрасте от 18 до 45 лет. 32,1% – от 46 до 65 лет, 15,5% – от 66 до 79 лет, 3,9% – старше 80 лет.
За прошедшие сутки с 18 на 19 января в регионе скончались от ковида еще десять человек: шесть женщин и четверо мужчин.

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